Andrey Rublev vince il ricorso per la squalifica a Dubai e resta numero 5 del mondo

Il consueto aggiornamento del lunedì della classifica Atp vede Andrey Rublev mantenere il quinto posto nel ranking mondiale: quindi niente penalizzazione in termini di punti nè di prize money per il tennista russo che venerdì era andato in escandescenza contro un giudice di linea reo di non aver chiamato out una palla di Bublik durante il terzo set della semifinale dell’ Atp 500 di Dubai.

Un iniziale ricostruzione dei fatti, ed in particolare la testimonianza di un altro collega di lingua russa, aveva portato a credere che Rublev avesse apostrofato il giudice con la parola “dibil”, cioè ritardato, di qui l’immediata squalifica, con conseguente passaggio di Bublik alla finale, e la perdita dei 200 punti e del relativo compenso economico.

Oggi invece un portavoce dell’Atp si esprime così: “Il processo di appello ha preso in considerazione le testimonianze del giocatore, dei funzionari e un esame di tutto il materiale video e audio disponibile. La commissione d’appello ha concluso che, oltre alla esclusione dalla semifinale, le sanzioni accessorie comminate risultano sproporzionate. Rublev conserva i punti della semifinale e il premio in denaro per il torneo”.

In particolare sembra che a far mutare la decisione siano state le immagini di un video inedito che riportiamo qui sotto, dove il focoso top 5 pronuncia abbastanza chiaramente queste parole “It’s out like this, how, how!!!” cioè “è fuori di tanto così, come fai, come fai!!!”

Riteniamo in questo caso corretto l’operato della commissione Atp, tanto più che nel corso della settimana c’era stato un altro episodio al tormentato 250 di Santiago che aveva visto, a causa delle pessime condizione del campo, andare in escandescenza il francese Arthur Fils il quale se l’era tuttavia cavata solo con un misero warning per verbal abuse.

Arthur Fils terribly upset with the court in Santiago. He insults the supervisor and receives only one warning for obscenity

What would say Rublev pic.twitter.com/51sttCz9Mo — Héctor Cancino (@hcancinosalas) March 2, 2024

