Arzano: si allontana di casa per curarsi, trova l’abitazione occupata dalla moglie di un boss

La Polizia Locale di Arzano ha scoperto che la compagna di un boss della zona ha occupato abusivamente l’appartamento, nel rione popolare della 167, legittimamente assegnato ad una donna anziana, che ha dovuto allontanarsi temporaneamente per curarsi.

La vicenda è emersa proprio dopo un controllo della Polizia Locale di Arzano sulle case popolari.

Francesco Emilio Borrelli ha così commentato la vicenda: “Denunciamo da tempo questo fenomeno delle occupazioni abusive, gestito in gran parte dei clan.

Non viene danneggiato soltanto il patrimonio dei comuni e dello Stato, ma anche le persone che sono in graduatoria e addirittura anche chi la casa l’ha avuta regolarmente assegnata e la abita, come in questo caso e in quello della professoressa di via Egiziaca a Pizzofalcone. Che si deve aspettare più per fermare questo business illecito e criminale?”.