Aurora Ramazzotti diventa mamma

Pubblicato il 30 Agosto, 2022

L’amatissima figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è in dolce attesa del compagno Goffredo Cerza.

Sarà proprio il settimanale Chi a pubblicare in esclusiva la notizia sul prossimo numero in uscita domani mercoledì 31 agosto.

Il giornale di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini, qualche settimana fa aveva riportato la notizia di Aurora in compagnia della madre Michelle, durante le vacanze passate in famiglia, mentre entravano in una farmacia in Sardegna per acquistare un test di gravidanza.

Da quel momento il web è letteralmente impazzito, in molti hanno supposto che potesse essere proprio Michelle ad aspettare un nuovo figlio, ma in tantissimi hanno iniziato a speculare sul fatto che questa volta fosse il turno di Aurora.

Nel tempo la bella Aurora non ha mai negato il desiderio di diventare madre, anche se ha sempre smentito fino all’ultimo le voci che circolavano su una possibile gravidanza.

Inoltre, la relazione con il suo compagno Goffredo, nato a di Roma, laureato in ingegneria a Londra, attualmente impegnato come marketing manager a Milano, è sempre apparsa più felice che mai.

I due hanno una relazione stabile e felice dal 2017 e si sono conosciuti grazie a un’amica in comune che abitava nella capitale inglese.

Soprattutto in queste ultime settimane sono sembrati particolarmente affiatati, non sono mancate grandi dichiarazioni d’amore attraverso storie di Instagram e post.

Secondo le informazioni da fonti vicine, il nascituro dovrebbe arrivare a gennaio 2023.

Ovviamente, alla felicità della giovane mamma e del suo compagno, si è aggiunta anche l’immensa gioia dei presto nonni tra i più famosi d’Italia, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che hanno confessato agli amici stretti di essere contentissimi e particolarmente emozionati.

Tutti e due hanno vissuto la grande notizia della gravidanza della loro primogenita con un’emozione indescrivibile. Proprio per questo in questo ultimo periodo sono apparsi molto più affiatati del solito.