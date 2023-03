Belen in lacrime per Maurizio Costanzo, ma infuria la polemica social: “Sei falsa!”

Pubblicato il 1 Marzo, 2023

É ancora fortissima la commozione per la morte di Maurizio Costanzo, al cui funerale ha partecipato una folla oceanica di persone comuni e personaggi famosi per tributare l’ultimo saluto al giornalista. Tantissimi i vip presenti che hanno voluto omaggiare Costanzo con una serie di dediche, messaggi e aneddoti sul conduttore tv.

A questa lunga schiera di personaggi famosi si è aggiunta anche Belen Rodrguez, che ha tributato un commovente addio al giornalista, suscitando però le reazioni al vetriolo dei fan.

L’addio di Belen a Maurio Costanzo

Nel corso della puntata de “Le Iene” Belen ha esordito salutando Costanzo con viva commozione: “Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ha dato un ultimo saluto, Maurizio Costanzo”.

Poi, visibilmente commossa e con la voce rotta dal pianto, ha aggiunto: “Voglio salutare anche Maria, io conservo ancora tutte le tartarughine che mi ha dato e guardandole mi vengono in mente i ricordi di Maurizio e tutti gli affettuosi consigli che mi ha dato”.

Ha poi concluso salutando per l’ultima volta Maurizio Costanzo, anche a nome di tutta la famiglia de Le Iene.

Le risposte al vetriolo del popolo social

Sono tantissime le persone che in radio, in tv o sui social hanno voluto dedicare un pensiero per Costanzo e tra i ricordi più commoventi c’è la lettera della figlia Camilla Costanzo letta nel corso del funerale.

Il monologo di Belen però non è piaciuto a molti follower, che l’hanno accusata senza mezze misure di essere falsa e di voler “cavalcare” la morte di Costanzo per mettersi in mostra. “Nemmeno al funerale era.. Pensa quanto è addolorata” – ha scritto un’utente e infatti molti altri fan accusano la showgirl argentina di non essersi neanche preoccupata di andare alle esequie. “Non hai nemmeno fatto un post social, e ora lo saluti per l’ultima volta? Mah…” – scrive un altro.

C’è chi ha aggiunto che il marito Stefano De Martino era invece presente ai funerali e chi ha sottolineato che Belen ha mosso i primi passi nella tv italiana proprio in programmi e trasmissioni di Maurizio Costanzo.

Il social però è un mondo molto variegato che, dinanzi a questioni così delicate, tende a spaccarsi ed è esattamente quello che è successo anche in questa occasione. Se molti hanno “beccato” Belen, altri l’hanno difesa sostenendo che non c’è bisogno di apparire per soffrire e che probabilmente ha sentito Maria De Filippi in privato per esprimere il suo cordoglio e porle le sue condoglianze.