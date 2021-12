BLOCCATO PER MOTIVI DI SICUREZZA IL PORTO DI POZZALLO. IL SINDACO: “SE ENTRO LA MATTINATA DI DOMANI LA REGIONE NON INTERVERRÀ, NON ESCLUDO GESTI DI PROTESTA ECLATANTI”.

Dopo la caduta di una delle torri faro presenti nella banchina commerciale del porto di Pozzallo, il Comandante della Capitaneria di Porto ha emesso una Ordinanza – a tutela dell’incolumità di persone e veicoli transitanti nell’area portuale – che di fatto blocca le attività del porto. Alla corretta iniziativa della Capitaneria deve adesso seguire, con estrema celerità, l’intervento della Regione Sicilia per mettere in sicurezza l’area.

“Se entro la mattinata di domani – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – la Regione non interverrà per rendere di nuovo fruibili le aree portuali, non escludo gesti di protesta eclatanti. Non era mai accaduto prima d’ora che il porto venisse bloccato e la Regione deve assumersi le proprie responsabilità”.

“Il tempo delle parole e delle promesse è terminato – conclude Roberto Ammatuna – e se non seguiranno con la massima tempestività i fatti, si potrà arrivare anche ad uno sciopero generale”.