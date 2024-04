Bruttissimo incidente per Andrea Dovizioso, portato in ospedale in elisoccorso

Pubblicato il 9 Aprile, 2024

Andrea Dovizioso, pilota ex campione del mondo della classe 125, è stato protagonista di un bruttissimo incidente questa mattina mentre si stava allenando con la sua moto sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo.

La comunicazione dell’incidente

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, una volta appresa la brutta notizia, l’ha subito comunicata tramite la sua pagina Facebook scrivendo che è intervenuto il Pegaso, un aereo adibito all’elitrasporto, per soccorrere il pilota. Dovizioso è stato portato all’ospedale Careggi dove è attualmente ricoverato, ma fortunatamente il pilota sembra non essere in pericolo di vita. Giani ha ringraziato tutti i soccorritori intervenuti e i sanitari che lo hanno in cura, scrivendo un incoraggiate “Forza Dovi!” ad Andrea Dovizioso.

Come sta Andrea Dovizioso?

Come anticipato da Eugenio Giani Dovizioso non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe comunque riportato un trauma cranico dopo l’incidente che si è verificato verso le 11:00. Per motivi precauzionali è stato quindi elitrasportato all’ospedale di Careggi in codice tre, dove le sue condizioni sono costantemente monitorate. Al momento non sono state fornite ulteriori notizie sulle condizioni di Dovizioso, ma è probabile che più tardi verranno dati maggiori aggiornamenti. Nel frattempo auguriamo a Dovizioso una pronta ripresa dopo questo brutto incidente in pista.

