Calcio Catania, 2 punti di penalizzazione per stipendi non pagati in tempo

Sono arrivati nella giornata di ieri due punti di penalizzazione per il Calcio Catania in classifica a causa degli stipendi di giugno non pagati in tempo ai calciatori.

La decisione è stata presa dal Tribunale Federale Nazionale, che si è riunito ieri durante la Camera di Consiglio e ha deliberato la sanzione per il club etneo, per il quale si attendono notizie a livello societario.

Adesso i rossazzurri in classifica scalano a quota 20 in compagnia del Picerno e le prossime tre partite, che saranno le ultime del girone di andata, dovranno rappresentare una nuova linfa per recuperare il terreno perduto.