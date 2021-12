Cambio di rotta del governo sulla gestione della pandemia nelle scuole: niente Dad con un solo positivo

Marcia indietro del governo sul provvedimento ipotizzato poco più di 24 ore fa: niente Dad con un solo contagiato in classe

Non ci sarà alcun ritorno in Dad con un solo positivo nelle classi.

La nuova circolare corregge e di fatto supera quella di lunedì sera: “Alla luce delle indicazioni della struttura commissariale si intendono conseguentemente superate le disposizioni di cui alla precedente circolare”. Saranno necessari due casi di positività per i bambini dai sei anni ai 12 anni, ovvero delle elementari e prime medie per un ritorno alla didattica a distanza.

Per gli alunni più grandi, che sono per l’85 per cento vaccinati, resta il sistema della “sorveglianza attiva con i tamponi”: sarà predisposta la didattica a distanza soltanto dal terzo contagio in classe.

La didattica a distanza scatterà con un solo positivo in classe per i bambini fino a sei anni. L’obbiettivo è quello di garantire il più possibile la scuola in presenza, la scelta arriva dopo un incontro di approfondimento con il comitato tecnico scientifico: verrà garantita un intensificazione dei test anti Covid 19 nelle scuole.