Cannero: scontro tra due auto nel verbano-cusio-ossola. Chiusa la S.S.34

Incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla SS. 34 tra due autovetture procedenti in direzione di marcia opposta in prossimità dell’abitato di Cannero. Gli occupanti sono stati soccorsi dal personale medico sanitario del 118 di Verbania e trasportati per accertamenti presso l’ospedale Castelli.



Sul posto presente personale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri dei rispettivi comandi provinciali di Verbania. La viabilità ordinaria è stata ripristinata intorno alle ore 18.00