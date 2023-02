Caro voli, la Regione stringe accordo con Aeroitalia per nuove tratte

Pubblicato il 15 Febbraio, 2023

Novità oggi durante la conferenza stampa a Palazzo d’Orleans indetta per illustrare le iniziative per contrastare il caro voli da e per la Sicilia.

Alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, del primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla, dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Francesco Intieri, e del presidente della compagnia Marc Bourgade, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato: “Dopo l’esposto all’Antitrust presentato lo scorso dicembre, abbiamo lavorato in silenzio per rompere il patto di cartello tra compagnie aeree che danneggia la Sicilia. Abbiamo intrapreso una interlocuzione riservata e legittima con Aeroitalia che opererà voli da Catania e Palermo per Roma e Bergamo, ma anche altre rotte”.

Riguardo alle tariffe altissime il presidente della Regione Siciliana ha detto “dopo lo scandalo delle tariffe altissime praticate nel periodo natalizio non vorremmo che se ne prospettasse un altro per Pasqua“.

Infine l’amministratore delegato di Aeroitalia Intieri ha detto che per le nuove rotte Palermo-Roma, Palermo-Milano e Catania-Roma e Catania-Milano alle quali se ne aggiungono altre da e verso Forlì i prezzi saranno compresi tra i 29.90 a 150 euro e che sarà il mercato a decidere se essi saranno giusti.