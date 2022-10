Choc a Pavia, ritrovato un cadavere carbonizzato: un macabro caso di omicidio?

Pubblicato il 20 Ottobre, 2022

Un nuovo terribile caso di cronaca nera scuote l’Italia: a Pavia è stato trovato un cadavere completamente carbonizzato nell’ex area industriale Snia, alla periferia della città lombarda.

Il ritrovamento del cadavere completamente carbonizzato

Il terribile ritrovamento è stato fatto da un operaio che, mentre stava lavorando nella zona con una ruspa, ha notato qualcosa di strano per poi accorgersi con grande orrore che si trattava di un corpo ormai senza vita e irriconoscibile.

Il cadavere era completamente carbonizzato, tant’è che non è stato possibile neanche capire se si trattasse del corpo di una donna o di un uomo.

Le indagini: si segue la pista dell’omicidio

Subito dopo il macabro ritrovamento gli investigatori hanno avviato le indagini e, come prima cosa, il cadavere portato all’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia sarà sottoposto ad autopsia per risalire quanto meno al sesso, e raccogliere indizi utili ai fini dell’identificazione, e per capire le cause della morte.

Gli investigatori al momento seguono la pista dell’omicidio, ritenuta la più credibile.