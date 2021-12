Ciampino, anziano investito vicino casa: perde la vita

L’uomo era stato portato d’urgenza al policlinico Tor Vergata ma non ce l’ha fatta

Un incidente stradale avvenuto a Ciampino ha messo la parola fine alla vita di un uomo di 86 anni. Lo scontro era avvenuto in via Spada Sabato 4 dicembre, poco prima delle 17. La vittima è stata colpita da una Pegeout guidata da una donna di 51 anni, fermatasi a prestare i primi soccorsi. Il sinistro è avvenuto poco distante dall’abitazione dell’anziano signore, sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale.

L’86enne è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso, ma è deceduto poco dopo il ricovero ospedaliero. La donna, sottoposta ai test per l’assunzione di alcol e droga è risultata negativa. Il veicolo coinvolto nell’incidente è stato sequestrato: si indaga per omicidio stradale.

Solo pochi giorni fa, lo scorso 1 Dicembre, un’altra vittima della strada lungo viale dei Romanisti, in zona Alessandrino. A perdere la vita un 53enne investito intorno alle 18.