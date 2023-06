Concorsi e opportunità a giugno

Pubblicato il 22 Giugno, 2023

I concorsi di vario genere che scadono a giugno sono tanti, di seguito proponiamo una breve carrellata di opportunità da cogliere al volo.

Concorsi fotografici internazionali giugno 2023

Unire scienza ed arte è l’intento del concorso World Nature Photography Awards che scade il 30 giugno. Attraverso la fotografia si può mettere il risalto la grandezza della natura che ci circonda con il proposito di ricordare a tutto il mondo che è importante agire adesso per migliorare il domani. Lo scopo del concorso è quello di celebrare i migliori fotografi naturalisti a livello globale. Per ogni partecipazione al concorso verrà piantato un albero. Un altro concorso fotografico in scadenza il 30 giugno è l’HIPA diviso ancora in 4 categorie principali. Tema dominante “diversità” insieme alla categoria “generale” (bianco e nero) e alla categoria “Portfolio” . Quest’anno sarà presente una nuova categoria: “Arte digitale”. Concludiamo con Open Call dell’ IWPA giunto alla settima edizione. Il concorso, che scade il 30 giugno, è aperto a fotografi donne di tutte le nazionalità. Il premio fotografico è organizzato dall’ International Women in Photo Association e ha come scopo promuovere le fotografe donne e i loro racconti.

Concorsi a premi

Tra i concorsi a premi di giugno non possiamo dimenticare l’anno del record ormai andato del gioco storico italiano per eccellenza, che dopo aver celebrato il venticinquesimo anniversario stenta a decollare e naviga ai minimi storici dopo mesi e mesi di crescita costante. Basta vedere i bassi livelli premi dell’ultima estrazione del 17 giugno e degli ultimi 10 concorsi precedenti mentre è superato nel mese di giugno, caso più unico che raro, dal meno apprezzato lotto pan-europeo.

Concorsi letterari

Il Premio letterario Putignano Racconta giunto alla sua IV edizione scade il 26 di giugno. Legato al mondo delle fiabe invita gli scrittori di riscrivere in modo creativo il finale della fiaba di C. Perrault “La bella addormentata nel bosco”. I premi per i finalisti delle quattro sezioni in cui è articolato il concorso consistevano in buoni libri e pergamene. Una piazza, un racconto è il concorso letterario che scade il 30 giugno in cui il concorrente deve raccontare una storia accaduta in una piazza di paese o di città in cui vi siano una chiesa, un bar, una libreria e un negozio di strumenti musicali. Le vicende del protagonista o dei protagonisti devono essere legate a questi luoghi. In premio per i 3 vincitori ci sono rispettivamente 1200,00, 800,00 e 500,00 euro. Il secondo concorso internazionale La magia delle parole, in scadenza il 30 giugno, è dedicato ai maggiori di 18 anni di tutte le nazionalità che vorranno cimentarsi nella scrittura di poesie, racconti, fiabe e favole. È possibile partecipare contemporaneamente a più sezioni con il versamento della quota aggiuntiva prevista, le domande di presentazione scadono il 24 di giugno. Il primo classificato avrà come premio un trofeo, la pubblicazione e 5 copie del libro pubblicato.