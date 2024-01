La confessione “bomba” di Belen: “Confermo, Stefano De Martino mi ha tradito con…”

Pubblicato il 2 Gennaio, 2024

In occasione delle festività natalizie Belen ha deciso di volare con i figli in Argentina per trascorrere qualche giorno spensierato. Eppure, anche dall’altra parte del mondo, la showgirl è stata capace di mettere sottosopra i social con i suoi post al vetriolo. C’è stata prima la furiosa lite con l’ex Antonino Spinalbese, con i due che si sono dati appuntamento in tribunale per l’affido della figlia Luna Marì.

C’è però un altro sassolino nella scarpa di Belen che si chiama Stefano De Martino, che lei si è tolta sempre sui social con un lapidario commento che però ha confermato il tradimento del ballerino con un volto noto della tv.

La confessione di Belen

Durante l’intervista a “Domenica In” in una recente puntata con Mara Venier l’argentina aveva confessato di aver scoperto svariati tradimenti di De Martino. Secondo il gossip il conduttore avrebbe avuto varie scappatelle con Alessia Marcuzzi, come riportato nel 2020 dal sito Dagospia: “C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi”.

In effetti poco dopo esplosero entrambe le coppie, anche se la Marcuzzi negò con forza di aver avuto una love story clandestina con De Martino. La sua smentita però non convinse del tutto, anche perché Dagospia riferì senza timore di smentita: “Belen ha letto in diretta i Whatsapp che Alessia stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili”.

Una storia che sembrava essere stata insabbiata, riportata però a galla dalla stessa Belen. Una fan infatti ha riaperto l’argomento commentando con queste parole un suo post su Instagram: “Continua a dire la tua e zittire tutti, io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci così str***tta. Ps. Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te, baci buone vacanze”. Lapidaria quanto clamorosa la replica di Belen che ha scritto: “Confermo”.

Il ringraziamento di Belen

Successivamente Belen Rodriguez ha pubblicato una Storia che ha alimentato il fuoco del gossip. Dopo aver confermato la scappatella dell’ex marito con la Marcuzzi, ha scritto una sorta di ringraziamento: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non le ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti”.

Rosica, meglio noto come l’Investigatore Sociale, ha incassato i ringraziamenti di Belen e ha scritto a sua volta: “Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino. Adesso che il flirt è stato reso pubblico, cominciano a venire a galla anche i dettagli: dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme”, anticipando che nelle prossime settimane usciranno particolari e indiscrezioni ancora più bollenti.

