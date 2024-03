Le confessioni intime della pornostar Malena: “Disposta a lasciare il mondo dell’hard se…”

Pubblicato il 29 Marzo, 2024

Filomena Mastromarina è una pornostar, meglio nota col nome Malena Nazionale o Malena La Pugliese. 41 anni, originaria di Gioia del Colle, ha fatto parte della Rocco Siffredi Academy e ha partecipato anche ad una vecchia edizione de “L’Isola dei Famosi”.

In un’intervista a Novella2000 ha rivelato il suo sogno nel cassetto: costruire una famiglia. Ha detto di voler incontrare un uomo di cui innamorarsi, che sia semplice e autentico, preferibilmente della sua Puglia anche se “non pone paletti al destino”.

Le rivelazioni di Malena: “Io mamma? Perché no!”

Durante l’intervista Malena non ha escluso la possibilità di poter diventare mamma un giorno, una circostanza che la convincerebbe ad abbandonare per sempre il mondo dell’hard. La maternità al momento non è tra le sue priorità, ma comunque è un’ipotesi che non esclude al momento, soprattutto se dovesse incontrare l’uomo giusto.

Lei si definisce una romantica e in fondo il suo è un sogno semplice: mettere su una famiglia. Ha poi rivelato che, in una relazione, nella scala dei valori il sesso occupa il terzo posto dopo il dialogo e l’amore.

La paura degli uomini verso di lei

In un’intervista a “Belve” Malena ha raccontato che per lei è difficile iniziare una relazione seria con un uomo, poiché tutti hanno paura di lei, soprattutto da quando ha intrapreso la sua carriera nel mondo dell’hard.

A suo dire gli uomini neanche più ci provano con lei, poiché temono il confronto. Si è parlato a lungo di un suo flirt con Fabrizio Corona e con Mario Balotelli, ma lei ha preferito non parlarne per non fare pubblicità.

Inoltre non ha mai smentito né confermato la voce diffusa dal settimanale “Chi” secondo la quale avrebbe avuto una notte di sesso infuocato a “L’isola dei famosi” con Simone Susinna, uno dei naufraghi dell’edizione del 2017.

