In molti lo hanno conosciuto col nome di Oh Il-nam, uno dei concorrenti di “Squid Game”, la serie tv su Netflix che ha riscontrato uno straordinario successo in tutto il mondo. Si tratta di O Yeong-Su, attore 79enne che, come riporta BBC News, è stato condannato per molestie sessuali da un tribunale della Corea del Sud a una pena detentiva sospesa di 8 mesi. Nel 2022 una donna lo accusò di averla aggredita sessualmente per 2 volte.

L’aggressione

I fatti risalgono al 2017, quando l’attore era impegnato in uno spettacolo teatrale, come riferito dall’AFP dalla sezione di Seongnam del tribunale del distretto di Suwon.

L’agenzia di stampa Yonhap ha riferito che O Yeong-Su avrebbe abbracciato e baciato una donna sulla guancia contro la sua volontà, episodio che si sarebbe verificato per strada davanti la casa della vittima.

Il giudice Jeong Yeon-ju ha ritenuto credibili e coerenti le dichiarazioni della donna. L’attore ha negato ogni accusa, spiegando che stava tenendo la mano della donna solo per indicarle una direzione e che si era poi scusato per il suo comportamento. All’attore è stato anche imposto un programma rieducativo di 40 ore sulla violenza sessuale.

La carriera di O Yeong-Su

La popolarità per l’attore è arrivata proprio con “Squid game”, una serie tv di perfidi giochi dove i concorrenti si affrontavano in sfide mortali ispirate ai giochi per bambini per vincere l’ambito premio in denaro. Nel 2022 O Yeong-Su è stato anche il primo attore sudcoreano a vincere un Golden Globe.

L’attore è stato estromesso dalla seconda stagione di “Squid game”, o meglio la terza, poiché è già uscita un’altra saga che somiglia più ad un reality show, la cui uscita è prevista nella seconda metà del 2024.

Per la sentenza ha espresso soddisfazione Womenlink, organizzazione femminista, che ai giornalisti ha detto: “Ora possiamo dire che la violenza sessuale in teatro non è una vecchia usanza, ma una violenza sessuale. L’accusato deve smettere di cercare di far finta che non ci sia stata nessuna aggressione, scusarsi con la vittima e accettare il suo errore”.

