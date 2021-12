Covid: Brusaferro, ‘Curva cresce in Italia, under 20 più colpiti’

“Anche l’Italia ha un curva in crescita, sia pure in maniera più contenuta rispetto ad altri Stati Ue. L’incremento è soprattutto nel nord-est e le fasce più colpite sono quelle sotto i 20 anni e tra i 20 e i 30 anni”. Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, analizza il monitoraggio settimanale sul Covid. E spiega che “la fascia under 20 è quella con la copertura vaccinale più bassa. Mentre tra i 30 e i 59 anni sono 3,5 mln le persone non immunizzate”.