Covid in Puglia, in calo i positivi. Sono 7.902 i nuovi casi, 11 i decessi

Il Covid in Puglia, attraverso la Variante Omicron, continua ad infettare migliaia di pugliesi ogni giorno, ma contestualmente scendono gli attualmente positivi anche e soprattutto grazie alle guarigioni più veloci che questa nuova variante porta con sé, in particolare modo per asintomatici con terza dose già effettuata. Il 90% dei pugliesi subiscono il nuovo contagio con sintomi lievi o nessun sintomo. L’altro lato della medaglia, però, vede un numero crescente di ricoverati, dovuto anche alle migliaia di infezioni giornaliere. Dato sui ricoveri che ha portato la Puglia, come abbiamo visto ieri, con la decisione presa dal Ministro della Salute Speranza a margine del monitoraggio settimanale effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità, a passare dalla zona bianca a quella gialla.

Covid in Puglia, i dati del bollettino odierno

emergenza coronavirus

Sono 7.902 i nuovi contagi da Covid in Puglia registrati dal bollettino epidemiologico odierno redatto sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute. Questo a fronte dei 43.295 tamponi processati. Nel report odierno si registrano purtroppo anche 11 decessi. I nuovi casi sono così suddivisi provincia per provincia: 2.461 in provincia di Bari, 863 nella Bat, 660 in provincia di Brindisi, 1.317 in provincia di Foggia, 1.475 nel leccese, 1.024 in provincia di Taranto, 70 residenti fuori regione, 32 di provincia in via di definizione. Le persone attualmente positive in Puglia sono 143.357, con un lieve aumento dei ricoveri. Sono infatti 699 i pazienti ricoverati in area non critica e 69 quelli in terapia intensiva.