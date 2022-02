Il Covid in Puglia continua a circolare in maniera sostanziosa. I dati non sono preoccupanti quanto a soltanto una settimana fa, ma restano da tenere in considerazione e non sottovalutare. Secondo il nuovo bollettino epidemiologico si registra oggi una diminuzione dei decessi che, per la prima volta dopo parecchi giorni, non vede un numero in doppia cifra (sono 9 i morti registrati). Aumentano, però, rispetto ai dati di ieri, sia le ospedalizzazioni, sia quelle nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva, che il numero degli attuali positivi. I nuovi positivi, quindi, superano i guariti. Alto anche il tasso di positività che tocca il 19%, con quasi un pugliese su cinque positivo al Covid tra quelli che si sono sottoposti al tampone.

Covid in Puglia, i numeri di oggi

I dati del consueto bollettino epidemiologico odierno, redatto sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute, ci dicono che a fronte dei 43.475 tamponi processati, sono 8.117 i nuovi contagi registrati da Covid in Puglia. Sono stati registrati anche, come detto, nove decessi. I nuovi casi positivi da Covid in Puglia sono così suddivisi provincia per provincia: 2.522 a Bari, 863 nella Bat, 841 a Brindisi, 1.235 a Foggia, 1.521 a Lecce, 1.005 a Taranto, 67 residenti fuori regione, 63 di provincia in via di definizione. Le persone attualmente positive in Puglia sono 126.896, ieri erano 122.990, con un lieve aumento dei ricoveri nelle ultime 24 ore: sono 698 (685 ieri) i pazienti ricoverati in area non critica e 66 quelli in terapia intensiva.