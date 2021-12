Covid a scuola a Latina e provincia: numeri in netto miglioramento

Anche oggi, come ogni giovedì, la Asl di Latina ha reso noti i dati relativi all’andamento settimanale della pandemia da covid 19 nelle scuole della provincia di Latina.

Il primo dato che emerge dai numeri della tabella che vede in pagina, è che per la prima volta dall’inizio dell’anno scolastico, la situazione è migliorata in sette giorni, anziché peggiorare.

Nel resoconto della settimana dal 24 al 30 novembre, vediamo come le classi attualmente in quarantena siano 32, mentre la settimana scorsa erano 53. Gli studenti positivi sono attualmente 124, una diminuzione evidente rispetto ai 183 segnalati nella settimana dal 17 al 23 novembre. Diminuisce anche il numero dei positivi tra il personale scolastico non studentesco, che passa da 23 a 18 unità.

Tra i 124 studenti attualmente positivi, 81 appartengono alla fascia dei più giovani, al di sotto dei 14 anni: una conseguenza del fatto che molti non hanno accesso alla vaccinazione.

Appena 22 sono gli attuali positivi tra i teenager. Unico dato in controtendenza quello delle positività nella scuola dell’infanzia, passate da 16 a 21. In calo il numero dei docenti positivi (meno 7 in sette giorni).

La speranza è che la situazione migliori, soprattutto se, come sembra, verrà reso disponibile il vaccino anche per la fascia da 5 a 12 anni.