Crocetta del Montello, mercatino, vetrine decorate: verso il Natale 2021

L’8 dicembre torna il tradizionale mercatino natalizio mentre è stata lanciata la terza edizione del contest social “Metti in mostra il tuo Natale 2021” rivolto agli esercizi commerciali

3.12.2021 – È tempo di Natale a Crocetta del Montello. In vista delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale ha lanciato una serie di iniziative per animare il Paese e far entrare i cittadini nel magico clima di questo periodo.

Dopo un anno di stop forzato a causa del Covid-19, torna il prossimo 8 dicembre 2021 il tradizionale mercatino natalizio “Verso il Natale 2021”. Dalle 9:00 alle 17:30 via Erizzo si animerà con stand curati dalle associazioni e dagli esercenti del Comune. Durante la giornata saranno organizzati anche dei momenti di intrattenimento per i più piccoli presso lo stand della biblioteca e del museo. L’evento è organizzato in collaborazione con i commercianti di Crocetta.

“Abbiamo voluto esserci a tutti i costi per lanciare un segnale di ripartenza alla comunità – spiega Simone Zanella, Assessore alle Politiche per il volontariato e lo sport, Politiche Giovanili e per l’avviamento al lavoro del Comune di Crocetta -. Abbiamo predisposto tutti i piani di sicurezza e anti-Covid per organizzare un evento nel massimo rispetto della normativa vigente. Ringrazio tutti gli espositori e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, c’è stata una buona risposta e siamo contenti di questo”.

Nel frattempo, per addobbare e preparare il Paese al Natale è stato lanciato il contest social aperto a tutti gli esercizi commerciali “Metti in mostra il tuo Natale 2021”, giunto quest’anno alla sua terza edizione. L’obiettivo del concorso è stimolare gli esercenti a decorare le vetrine con addobbi, luminarie o composizioni floreali e natalizie e inviare una foto per valorizzare l’addobbo studiato. Ci sarà tempo fino alle 23:59 del 15 dicembre per presentare la propria foto, scrivendo a biblioteca@comune.crocetta.tv.it.

Da giovedì 16 dicembre tutte le foto saranno poi pubblicate in un’apposita gallery sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Crocetta. Lo scatto che riceverà più like entro le ore 12:00 di giovedì 23 dicembre sarà il vincitore del contest. Quest’anno, oltre alla targa di riconoscimento, il vincitore riceverà anche due ingressi gratuiti alla mostra “La rivoluzione silenziosa dell’arte in Veneto 1940-1970” con visita guidata e catalogo e aperta presso Villa Ancilotto fino al 9 gennaio 2022.

“Abbiamo voluto proporre l’iniziativa per il terzo anno consecutivo, sull’onda del successo delle precedenti edizioni – spiega Laura Gazzola, Consigliere delegato al Turismo del Comune di Crocetta -. L’intento è quello di promuovere le attività di Crocetta e valorizzare il nostro territorio, un obiettivo su cui l’Amministrazione è molto attenta, lavorando in sinergia con i vari attori del territorio, tra cui gli esercizi commerciali”.