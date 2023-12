Cucina di Sardegna: “Favette alle uova”, ricetta di Itala Testa

Pubblicato il 15 Dicembre, 2023

Ingredienti per 4 persone: un chilo di favette novelle; 2 bicchieri di olio; un cucchiaio di strutto fresco; 3 cipolline nuove; un litro e mezzo d’acqua, 3 uova, sale.

La preparazione

Mettere in un largo tegame a bordi bassi, un litro e mezzo di acqua, farla bollire e immergerci le favette sgranate. Farle scottare da tre a cinque minuti a seconda della grandezza dei semi. Scolarle (senza buttare l’acqua di cottura) e stenderle ad asciugare su un telo da cucina ruvido e spesso. Nello stesso tegame utilizzato in precedenza, dopo aver messo da parte l’acqua di cottura, preparare il soffritto con l’olio e lo strutto amalgamanti e la cipolla affettata sottilmente. Appena questa diventa traslucida, ma non dorata, aggiungere un bicchiere d’acqua colma del brodo di favette. Attendere che la miscela bolla e dopo qualche minuto salare con un cucchiaino raso di sale fino poi unire le favette.

La cottura

Lasciarle cuocere a calore medio fino a quando il liquido, evaporando, lascerà le favette immerse nel solo grasso. Frullare le uova come per una frittata, aggiungerci un pizzico di sale, e versarle sulle favette appena levate dal fuoco. Rimestare due o tre volte finché la salsina sarà cremosa. Servire subito. Buon appetito da Nonna Itala.

About Post Author