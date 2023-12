Cucina di Sardegna: “Sogliole alla vernaccia”, ricetta di Itala Testa

Pubblicato il 27 Dicembre, 2023

Ingredienti: 4 sogliole di circa 250 grammi ognuna; una chiara d’uovo; un etto di pane grattugiato fino; sale e pepe; un mazzo di prezzemolo; un bicchiere di vernaccia.

La preparazione

Questo squisito piatto l’ho mangiato da una mia amica originaria di Teulada, che mi ha insegnato la ricetta. Per prima cosa squamare, sventrare, togliere le branchie e lavare le sogliole. Versare in un piatto largo e piano la chiara d’uovo, una presa di sale e un pizzico di pepe. Sbatterla con una frusta solo quanto basta per disgregarla e poi immergerci i pesci e lasciarli li per una mezz’oretta, rivoltandoli ogni tanto. Grattugiare il pane, passarlo da un passino a maglie fitte, strusciarci le sogliole, scuoterle perché risultino appena velate di pane.

La cottura

Scaldare l’olio in una padella da fritti e cuocerci le sogliole senza farle dorare eccessivamente. Appena estratte dall’olio, passarle ancora unte in una pirofila o in una terrina, irrorarle di vernaccia e portarle a fuoco vivace. Prima che il vino evapori completamente, cospargerle di prezzemolo tritato e poco dopo servirle nello stesso recipiente di cottura. Buon appetito da Nonna Itala.

