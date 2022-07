Dal 25 al 29 luglio workshop di progettazione paesaggistica al Parco archeominerario di San Silvestro

Pubblicato il 29 Luglio, 2022

Dal 25 al 29 luglio si svolge nel Parco archeominerario di San Silvestro, presso il Centro di Documentazione di Villa Lanzi, il workshop tematico per il Master di II livello in Progettazione Paesaggistica dell’Università degli Studi di Firenze “COLTIVAREUN PAESAGGIO ARCHEOLOGICO, NUOVE INTERPRETAZIONI PER IL MASTERPLAN DI SAN SILVESTRO”, coordinato da Silvia Guideri (Parchi Val di Cornia)e Tessa Matteini (DIDA Unifi).

“Questo importante appuntamento di studio si inserisce in un processo di sviluppo avviato dall’amministrazione comunale, in accordo con la Regione Toscana, per dare attuazione, con il supporto della Parchi Val di Cornia, agli obiettivi di ampliamento e valorizzazione del Parco archeominerario di San Silvestro”. – afferma Mauro Tognoli, Amministratore Delegato Parchi Val di Cornia – “Gli accordi stipulati fra Regione, Comune e Cave di Campiglia per il futuro ampliamento dell’area pubblica e il protocollo d’intesa con la Parchi Val di Cornia, chiamata a progettare il futuro del parco, costituiscono infatti la base per un aggiornamento del Masterplan elaborato nei primi anni ‘90 dal professor Francovich e dal paesaggista Jamie Buchanan, presente tra l’altro all’iniziativa”.

“Una soddisfazione e un’opportunità per questo territorio di crescere e programmare il suo futuro, così come accadde oltre 30 anni fa sotto la guida esperta e visionaria di Riccardo Francovich – dichiara la sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati – L’accordo sottoscritto al termine di un intenso e complesso lavoro tra Regione, Comune e Privato ha posto le condizioni per ridisegnare e immaginare lo sviluppo e il completamento del Parco Archeominerario di San Silvestro. A distanza di poco più di un anno e mezzo dalla firma di quell’accordo, oggi sono visitabili i fornelli di Monterombolo, che vanno ad arricchire il patrimonio pubblico del Parco, e entro l’anno sarà concluso il masterplan complessivo che racconterà il nuovo volto di quest’area, patrimonio culturale, sociale ma anche economico dell’intera Val di Cornia. Un sincero ringraziamento a tutti gli attori, Parchi in primis che stanno dando il loro prezioso contributo per traguardare un ambizioso, ma sempre più vicino, obiettivo”.

I partecipanti hanno alternato sopralluoghi e visite a momenti di lavoro e di studio. In particolare, al tavolo di lavoro del 26 luglio, dopo i saluti della Sindaca Alberta Ticciati, è stato affrontato da Annalisa Giorgetti (Comune di Campiglia M.ma) il tema dellapianificazione coordinata della Val di Cornia e da Silvia Guideri e Debora Brocchini (Parchi Val di Cornia SpA) il tema della progettazione strategica del futuro del parco di San Silvestro.

Gli interventi dell’Università di Firenze sono stati indirizzati verso i temi centrali del masterplan “Coltivare un paesaggio archeologico. Nuove interpretazioni per il Masterplan di San Silvestro” e “Temi e strumenti per la progettazione paesaggisticaattraverso le scale”, mentre Giovanna Bianchi dell’Università di Siena ha presentato due nuovi progetti di ricerca che potranno arricchire la storia del paesaggio archeo-minerario del luogo.

“Un’altra occasione importante di riflessione sui temi strategici per lo sviluppo di questo territorio ed una opportunità di confronto fra specialisti e tecnici che conferma il valore del Parco di San Silvestro come laboratorio di ricerca e sperimentazione disciplinare” – dichiara Silvia Guideri, responsabile Parchi e Musei Parchi Val di Cornia SpA