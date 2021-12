Danneggiano auto in sosta, fermati 4 ventenni di Arenzano e Cogoleto

Ad Arenzano, i carabinieri della locale Compagnia, dopo la denuncia per danneggiamento sporta da un 50 enne, anche grazie alla visione e l’analisi dei filmati del sistema di video sorveglianza comunali e privati, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento in concorso quattro ventenni, pregiudicati di Genova, Arenzano e Cogoleto, i quali, durante l’arco notturno, infrangevano il lunotto dell’autovettura Fiat Punto di proprietà del denunciante