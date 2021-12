I martedì della Reggia di Caserta con la dieta mediterranea

A partire da oggi i martedì del mese di dicembre, la Reggia di Caserta, sarà eccezionalmente aperta con un’aggiunta particolare, la dieta mediterranea. E così non solo oggi ma anche il 14, 21 e 28 dicembre il Complesso vanvitelliano sarà eccezionalmente aperto anche nel giorno ordinariamente di chiusura settimanale.

Per tutti i visitatori ci sarà la possibilità di gustare un menù della dieta mediterranea all’interno della buvette e del ristorantino del Museo.

L’istituto museale, consapevole del suo ruolo di attrattore turistico e culturale e nell’ottica di favorire strategie di marketing territoriale, ha ampliato la sua offerta di fruizione al pubblico includendo anche i martedì. La Reggia di Caserta resterà aperta dalle 9.30 alle 16.30 (con orari differenziati per Parco Reale e Giardino Inglese). Per l’occasione è stato istituito un biglietto speciale, al costo di 10 euro, valido per la visita dell’intero Complesso Vanvitelliano (Appartamenti Reali, Teatro di Corte, Parco Reale e Giardino Inglese).

Dieta Mediterranea

Grazie alla collaborazione con l’Osservatorio Dieta Mediterranea e con il concessionario del servizio ristorazione Consorzio Daman, a pranzo sarà possibile gustare presso la buvette e presso il ristorantino Diana e Atteone i menù realizzati secondo i principi della dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio immateriale dell’Umanità. L’obiettivo è avviare un percorso di conoscenza della dieta, riconosciuta Patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco, individuata dalla comunità scientifica come strategia per vivere una vita lunga in salute.

Il biglietto

Il biglietto è acquistabile online sulla piattaforma Ticketone e in sede presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone. Il titolo di accesso è utilizzabile nell’arco dell’intera giornata, senza fasce orarie, nel rispetto degli orari di apertura del Complesso Vanvitelliano. Il ticket non è rimborsabile, né modificabile. Il pranzo alla buvette e al ristorantino non sono inclusi nel costo del biglietto.​