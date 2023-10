Diletta Leotta mozzafiato in bikini per il bagno d’ottobre. Fan incredubili: “Ma come fai?”

Pubblicato il 12 Ottobre, 2023

Il 16 agosto Diletta Leotta ha dato alla luce Aria, la sua primogenita, che curiosamente è nata nello stesso giorno del compleanno della mamma. Benché siamo ad ottobre inoltrato, le temperature sono decisamente estive e così la conduttrice, approfittando del sole che sta baciando la Sicilia e delle caldissime giornate, si è concessa una mini-vacanza nelle acque cristalline delle isole Eolie.

Il tutto è stato documento con tanto di video, foto e Storie su Instagram dove la bella Diletta ha sfoggiato un bikini nero bollente che ha evidenziato il suo fisico statuario, ritornato prontamente in forma a meno di due mesi dal parto.

Le Storie “bollenti” di Diletta Leotta

Tra le Storie si vede la Leotta che, come una sirena, emerge dal mare e sale sulla scaletta sfoggiando un fisico mozzafiato. Nella seconda Storia la giornalista immortala la splendida cornice delle isole Eolie, dove si può ammirare un mare cristallino e trasparente. Infine, nella terza e nella quarta Storia, la showgirl torna a nuotare in una piscina del resort dove alloggia insieme al compagno Loris Karius che, in una recente intervista, ha dichiarato di essere rimasto folgorato dalla bella giornalista appena l’ha vista.

Per non farsi mancare proprio nulla la Leotta ha anche postato alcune foto dove posa con un succinto outfit total black, che mette in risalto le sue curve.

Fan impazziti: “Ma come fai?”

“Magrissima e senza una smagliatura, ma come fai?” – hanno commentato alcuni utenti, che si chiedono come faccia la bella giornalista ad avere un fisico così perfetto a poche settimane dal parto.

“Possibile che questo sia il fisico di chi ha partorito meno di tre mesi fa?” – ha scritto un altro, mentre un follower le ha fatto una richiesta piuttosto insolita: “Non invecchiare mai ti prego”. E poi c’è chi ha scherzato con le sue pericolose curve: “Le curve di Le Mans”.