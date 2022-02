Dispersione scolastica, studenti non mandati a scuola per paura del Covid. Denunciati 12 genitori a Sant’Antimo

I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, in collaborazione con la Procura per minori di Napoli, stanno effettuando delle verifiche in relazione alle posizioni degli studenti presso i rispettivi istituti di formazione.

Il controllo riguarda la zona di Giugliano e le città limitrofe e vede anche la collaborazione dei dirigenti scolastici. 12 genitori e 6 ragazzi di Sant’Antimo sono chiamati a rispondere del reato di “inosservanza all’obbligo di istruzione dei figli minori”.

I militari, in collaborazione con il preside delle scuole medie, hanno accertato che i 6 ragazzi non si erano presentati a scuola da settembre a dicembre. I 12 genitori sono stati denunciati a piede libero. Alcuni di loro non sapevano affatto che i propri figli non andassero a scuola, mentre altri hanno ammesso la loro responsabilità dichiarando che avevano paura che il bambino potesse contrarre il Covid-19.

Infine, due alunne, che erano state bocciate due volte, hanno ammesso che non prendevano parte alle lezioni perché si vergognavano di andare a scuola con ragazzi più piccoli di loro. Anche in questo caso, i genitori hanno affermato di non sapere nulla. I nuclei familiari sono stati segnalati ai servizi sociali del comune per cominciare un percorso rieducativo.

I controlli stanno proseguendo a tappeto su tutto il territorio. Solo pochi giorni fa 3 genitori di Nola sono stati denunciati per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.