Entella- Foggia: più ospiti che tifosi di casa

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Situazione paradossale a Chiavari, dove i tifosi del Foggia in questo momento sono più di quelli dell’Entella. Non è un modo di dire, ma lo confermano proprio i numeri. I biglietti venduti in tutto sono 2.230 dei quali 1.600 ai tifosi del Foggia. Tra i settori di casa, quello con più biglietti venduti sono i Distinti con 450 poi la Tribuna con 420 biglietti venduti, infine la Gradinata Sud con 200.