Le rivelazioni di Serena Williams mettono in imbarazzo Jannik Sinner: “Vorrei avere…” [VIDEO]

Pubblicato il 30 Marzo, 2024

Ormai si sprecano i complimenti per Janniker Sinner, la stella azzurra del tennis che ad appena 22 anni sembra aver già trovato la maturità e la completezza di un campione a tutto tondo. Oltre alle sue gesta sul campo, il tennista altoatesino fa molto parlare di sé soprattutto per i suoi comportamenti gentili e rispettosi. Ha fatto il giro del mondo l’allenamento con Alfie Hewett, campione paralimpico tennistico, col quale ha palleggiato seduto in sedia a rotelle per capire cosa si prova a giocare in quel modo. Fu altrettanto plateale il gesto di gran cavalleria a Indian Wells, dove tenne l’ombrello ad una raccattapalle, dimostrando grande gentilezza.

La finale di Miami

Sinner ha raggiunto la finale dei Miami Open dove ad attenderlo c’è l’outsider Dimitrov, autore di uno splendido torneo dove ha eliminato avversari decisamente più quotati di lui come Alcaraz e Zverev. L’italiano, dopo la prima vittoria degli Australian Open, il suo primo Grande Slam, sogna un altro prestigioso trionfo come il torneo di Miami Open.

In semifinale ha letteralmente asfaltato il russo Medvedev con un perentorio 6-1 6-2. Il russo praticamente non è mai riuscito ad entrare in partita e ha sfogato il suo nervosismo e la sua frustrazione urlando spesso contro il suo angolo. Sono lontani i tempi in cui il russo sbadigliava quando incontrava Sinner…

Le parole di elogio di Serena Williams

Anche Serena Williams, ex campionessa che fino a qualche anno fa insieme alla sorella Venus ha dominato in lungo e in largo il circuito del tennis femminile, ha voluto incontrare da vicino Sinner e ha potuto farlo proprio dopo il match dell’azzurro con Medvedev.

L’ex tennista statunitense si è avvicinata a Sinner, che aveva ancora il borsone sulle spalle, e dopo averlo salutato calorosamente gli ha rivelato: “Vorrei avere il tuo diritto”. Sinner, visibilmente imbarazzato, pur avendone ricevuti a tonnellate ancora fa fatica ad accettare i complimenti e quindi ha risposto: “No, non dire così”.

The Queen, come è stata ribattezzata, ha però insistito: “No sul serio, la velocità della racchetta, la potenza… Sei impressionante”, per poi concludere: “Ti faccio le mie congratulazioni, ti sei meritato la finale”. Tutti i tifosi hanno potuto notare la Williams apparsa sul maxischermo e le hanno tributato un lungo applauso. E così Sinner ha ricevuto l’investitura ufficiale da una ex numero uno del tennis, che sembra molto ad una vera e propria incoronazione.

