Euromobility: Firenze al primo posto in Italia per la mobilità sostenibile

Firenze al primo posto in Italia per la mobilità sostenibile, seguita da Milano, Torino, Parma e Bologna. E’ quanto emerge dal ‘Quindicesimo rapporto di Euromobility sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane’ presentato oggi dal segretario nazionale di Euromobility Valerio Piras a conclusione della 21esima Conferenza nazionale sul Mobility management e la mobilità sostenibile.

“Un premio che conferma l’importanza del nostro impegno per un sistema di mobilità urbana sostenibile – ha detto il sindaco Dario Nardella – come punto di forza di una città sempre più green. Siamo al lavoro per promuovere la riduzione del traffico privato e dell’inquinamento con misure per rafforzare trasporto pubblico, infrastrutture e servizi, per dare slancio alla ciclabilità, aumentare le aree pedonali, le zone 30, lo sharing e l’inter-modalità. Uno sforzo che mette insieme la sostenibilità ambientale con la crescita economica locale e la qualità della vita dei cittadini”.

“Siamo orgogliosi di questo primo posto – ha detto l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti – perché da anni portiamo avanti iniziative e progetti per supportare una mobilità sostenibile che metta al centro la qualità della vita dei cittadini, dell’ambiente e del territorio. Dall’adozione Piano urbano della mobilità sostenibile alla realizzazione della rete tramviaria, al potenziamento della rete di piste ciclabili, fino ai sistemi di info-mobilità e ai vari sistemi di sharing: tutte azioni che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato”.