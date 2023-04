Fabrizio Corona spegne le polemiche su Giletti per le chat di Messina Denaro: “Mica è il porno di Belen…”

Pubblicato il 17 Aprile, 2023

Infuria la polemica su Fabrizio Corona, che avrebbe fornito a Massimo Giletti gli audio tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia, come rivelato dall’Ansa, che sarebbero poi stati mandati in onda durante la trasmissione “Non è l’Arena”.

L’ex re dei paparazzi ha deciso di scendere in campo e di difendere Massimo Giletti, finito nel centro della bufera per la vicenda che ha richiesto l’intervento addirittura della Dia per fare chiarezza.

Chiuso il programma “Non è l’Arena”: la reazione di Fabrizio Corona

La vicenda ha suscitato così tanto scalpore che i vertici di La7 hanno deciso di chiudere il programma “Non è l’Arena”, almeno per il momento, per nulla contenti della scelta di Giletti di mandare in onda gli audio della discordia.

Corona ha reagito rispedendo al mittente le critiche e in particolare ha risposto a muso duro contro Selvaggia Lucarelli, che ha pesantemente criticato l’ex re dei paparazzi. “Mamma mia che scoop. Mica è divulgare il video porno di Belen o insultare la Zanicchi” – ha detto Corona lanciando frecciatine velenose alla giornalista.

Poi scrive un lungo post sulla sua pagina Instagram rivendicando la libertà di stampa e difendendo a spada tratta Giletti.

Non nega poi la collaborazione tra lui e Giletti, che ammette senza problemi sul suo canale Telegram: “La società con cui collaboro lavora da sempre con tantissime trasmissioni televisive, anche con Non è L’Arena. Si occupa di vendere materiale esclusivo di inchieste giornalistiche e casi di cronaca, nazionali e internazionali”.

Infine conferma di aver ceduto personalmente a Giletti il materiale esclusivo: “Ecco qui il materiale esclusivo, mai pubblicato prima: fotografie che Matteo Messina Denaro mandava durante la sua latitanza a sue amiche strette annesse di didascalie scritte di suo pugno e alcuni audio esclusivi. Fare informazione non è un reato”.