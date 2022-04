Federica Pellegrini: i video dell’addio al nubilato

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Si parte. Destinazione sconosciuta, almeno fino all’atterraggio. Le amiche le hanno hanno organizzato un weekend a sorpresa per festeggiare l’addio al nubilato della campionessa di nuoto, che solo una volta arrivata ha scoperto di essere in Puglia.

Federica Pellegrina documenta su Instagram il fine settimana con le amiche di sempre, 5 in tutto, per scaricare la tensione prima del grande giorno e staccare un po’ la spina dai fervidi preparativi. Lo stress prematrimoniale, si sa, è tanto e quale modo migliore di una bella vacanza per rigenerarsi?

Venerdì sera il gruppo ha cenato in uno dei ristoranti più suggestivi di Polignano – con tanto di foto ricordo scattata sul balcone a picco sul mare e condivisa dalla futura sposa su Instagram – e soggiorna in un resort della bellissima Valle d’Itria, immerso nel verde. Niente locali (almeno finora), ma relax, risate, sole e buon cibo. “Meno male che la prova degli abiti l’abbiamo già fatta” scherza la nuotatrice davanti a tanto ben di Dio, mentre l’amica le fa notare: “Forse andavano fatte dopo”.

Il matrimonio è fissato per la fine di agosto. La data precisa non l’hanno ancora svelata, ma sarà a Venezia, città d’origine di Federica Pellegrini.

E proprio a Venezia Matteo Giunta le ha fatto la proposta, totalmente inaspettata per lei: “E’ stato un momento che non dimenticherò mai – ha detto recentemente in un’intervista a Verissimo – Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo”. La loro storia è nata a bordo vasca, quattro anni fa, ma soltanto la scorsa estate sono usciti allo scoperto e adesso non vedono l’ora di iniziare un nuovo percorso insieme.