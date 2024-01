Pubblicato il 10 Gennaio, 2024

Sono giorni molto caotici per i Ferragnez, assediati sotto casa dai giornalisti dopo lo scandalo del pandoro Balocco per il quale Chiara Ferragni potrebbe essere accusata di truffa aggravata. Fedez ha deciso di reagire e se l’è presa con Myrta Merlino, che nella sua trasmissione “Pomeriggio Cinque” dedica spesso grande spazio al caso del pandoro Balocco griffato Ferragni venduto con pratiche ingannevoli.

L’attacco di Fedez a Myrta Merlino

Fedez ha postato una serie di Stories dal suo profilo Instagram prendendosela con i giornalisti, in una delle quali ha scritto: “Neanche fuori da casa di Messina Denaro c’era così tanta gente”. In seguito ha rivolto le sue attenzioni a Myrta Merlino: “Ormai la Paloma mi è diventata una star perché Pomeriggio Cinque è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa e Myrta Merlino devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, ti tengo aggiornata” – parlando provocatoriamente dei bisogni della sua cagnolina Paloma.

La replica di Myrta Merlino

All’attacco via social di Fedez Myrta Merlino ha risposto direttamente in tv durante la puntata di “Pomeriggio Cinque” con queste parole: “Con tutto il rispetto che provo nei suoi confronti, quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte”.

Insomma la giornalista ha rivendicato il suo diritto di cronaca, ricordando a Fedez che i vip devono accettare di essere comunque sotto i riflettori, nel bene e nel male.

La controrisposta di Fedez

Fedez ha voluto replicare nuovamente via social alla Merlino con un’altra Storia, adottando un atteggiamento un po’ più diplomatico ma sempre provocatorio e ironico: “Myrta, ti rispondo anche io con grande rispetto perché tu sei cavaliere della Repubblica italiana per il tuo grande impegno giornalistico. Per me sei liberissima di venire sotto casa mia, per l’amor di Dio, come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni”.

Poi Fedez si è chiesto perché la stessa attenzione mediatica non è stata rivolta a Pozzolo, cacciato da FdI dopo il caso del colpo esploso al veglione di Capodanno: “Ma ci tenevo a farti una domanda, visto che ti reputo una grande giornalista: così come tu vieni sotto cosa mia, dove l’unica cosa che puoi trovare è il mio cane che fa la cacca e anzi ti invito a venire anche domani così controlliamo come fa la cacca Paloma, ma sei stata per caso sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso partito per aver sparato e aver utilizzato l’immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo? Perché lì cacche di cane magari non ne trovavi ma qualche bossolo potevi trovarlo. Eh, le priorità dell’informazione”.

