E ora Fleximan passa alle minacce: “Fucilate ai vigili, sto arrivando!”

Pubblicato il 1 Febbraio, 2024

Ormai Fleximan sta diventando un fenomeno di massa pericoloso non solo per gli autovelox, ma anche per le persone considerando che ora è passato anche alle minacce. Recentemente a Santa Maria Nuova, nelle Marche, è comparso un cartello a firma Fleximan dove vengono addirittura minacciati i vigili che “osano” fare multe.

Pochi giorni fa è stato identificato uno dei tanti Fleximan a Druogno, nel Verbano, un operaio 50enne raggiunto e intervistato dalle Iene che ha fornito la sua versione. Il problema è che ormai esistono decine, forse centinaia di Fleximan che operano in tutta Italia e quindi individuarli tutti risulta sempre più complicato.

Il messaggio minatorio di Fleximan

Adesso Fleximan, o comunque uno dei suoi emulatori, è passato alle minacce. Su un palo che regge un autovelox a Santa Maria Nuova è comparso un cartello con questa scritta: “Fleximan sta arrivando qui!! Una fucilata ai 2 vigili e a chi li comanda. A presto”. A corredo della minaccia, scritta con una bomboletta spray e un pennarello nero, c’è anche un macabro disegno di un teschio con il caschetto dei vigili in testa. Non a caso il cartello rettangolare è stato posizionato proprio sul palo che regge l’autovelox lungo la strada provinciale 3 Valmusone, come riportato dal Corriere Adriatico.

La replica del sindaco: “Non abbiamo paura”

Alfredo Cesarini, sindaco del piccolo comune, ha denunciato l’episodio ai carabinieri e ai microfoni del Corriere Adriatico ha spiegato: “Non lo abbiamo installato per fare cassa. Si parla di sicurezza urbana e quel tratto di strada era pericoloso. Non abbiamo paura”.

Un fenomeno dilagante

Nate come fenomeno nel Veneto, che ad oggi risulta la regione più colpita, le “gesta” di Fleximan ben presto si sono diffuse a macchia d’olio in tutta Italia. Sono più di 20 i casi di autovelox segati col flex e diversi atti di vandalismo, oltre che nel Veneto, si sono registrati in tante altre regioni come Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna.

Intanto, come se non bastasse, al fianco di Fleximan sta nascendo un nuovo personaggio: Dossoman, il cui “potere speciale” è rimuovere i dossi stradali. Sui social dilagano le parodie, i meme e i gruppi a suo sostegno, anche se una parte della cittadinanza sta iniziando a lamentarsi delle “imprese” di Fleximan, che gravano sulle spalle dei contribuenti. L’Asaps, associazione impegnata per la sicurezza stradale, ha chiesto rispetto per le vittime della velocità invitando l’esercito dei Fleximan a porre fine a questa guerra contro gli autovelox.

