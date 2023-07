L’ultima follia di Damiano dei Maneskin che sfida la censura: “Voglio essere fastidioso…”

Pubblicato il 12 Luglio, 2023

I Maneskin sono da anni ormai sulla cresta dell’onda e con i loro concerti fanno il pienone ovunque vadano in ogni angolo del mondo. Da poco il gruppo rock italiano ha concluso un lungo tour mondiale e ora i vari membri si stanno godendo il meritato riposo, postando tutte le loro attività rilassanti sui social.

I riflettori ovviamente sono sempre accesi su Damiano, soprattutto dopo la rottura con Giorgia Soleri che lui ha dovuto pubblicamente annunciare dopo essere stato beccato a baciare un’altra in discoteca.

E lui non ha “tradito” le aspettative facendo parlare di sé dopo aver pubblicato una foto che lo ritrae completamente nudo, “vestito” solo di un asciugamani che copriva le sue parti intime.

La provocazione di Damiano: “Tanto per essere fastidiosi”

Damiano ha pubblicato una foto accompagnata dalla didascalia “Just to be annoying”, cioè “tanto per essere fastidiosi”, dove mostra il suo corpo scolpito, la chioma biondo platino e un asciugamano a coprire le sue parti intime.

Il frontman dei Maneskin è così riuscito ad aggirare le censura, ma non i tanti commenti negativi piovutigli addossi dai fan che, più che fastidioso, lo ritengono noioso considerando che non è certo la prima volta che pubblica foto sui social così come mamma l’ha fatto.

Il pubblico femminile però ha gradito di più e si è detto affascinato dalla bellezza e della mascolinità che emana il rocker romano.

L’elogio della nudità di Giorgia Soleri

Il concetto di nudità sembra non spaventare né Damiano né la sua ormai ex Giorgia Soleri, che battibeccò qualche giorno fa con alcuni follower che la accusavano di postare foto mezza nuda da quando si è lasciata col cantante.

L’influencer, che non ha mai avuto peli sulla lingua e ha ribattuto sempre colpo su colpo agli attacchi degli hater, ha risposta in una Storia allegando i commenti negativi dei follower: “Comunque che ridere le persone (guarda caso tutti uomini!) convinti che una relazione abbia il potere di cambiare il modo in cui gestisco e mostro il mio corpo. Come se prima non avessi mai fatto e pubblicato foto (mezza) nuda. Mi dispiace darvi questa notizia dal 2023, ma noi donne esistiamo e facciamo scelte a prescindere da voi e dalle vostre opinioni! Incredibile”.