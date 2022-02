Basket. Fortitudo Bologna: le condizioni di James Feldeine, la nota della società felsinea.

La nota della società biancoblu:”Fortitudo Pallacanestro comunica che gli esami a cui si è sottoposto James Feldeine, in seguito alla distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel match contro Derthona, non hanno evidenziato lesioni ossee. Il giocatore ha avviato un percorso di riabilitazione che prevede apposite terapie per circa una settimana. La sua presenza in campo a Milano è, pertanto, da escludere. Feldeine sarà rivalutato, attraverso un nuovo esame ecografico, nella giornata di mercoledì.