Forza Italia: bene il no alla festa in piazza e ai botti di capodanno a tutela degli animali

Forza Italia plaude alla decisione dell’amministrazione comunale concernente l’annullamento della festa in piazza del 31 dicembre.

Concentrare 2 Mila persone in piazza in un momento in cui tutti i parametri di risalita della curva pandemica destano grande preoccupazione avrebbe potuto produrre focolai di contagio. Altrettanto difficile sarebbe stato garantire il rispetto dei protocolli covid.



Bene pertanto la decisione improntata alla massima prudenza. Infine l’ordinanza che vieta fuochi d’artificio e petardi a capodanno serve a tutelare i cittadini da lesioni, allo stesso tempo tutela gli animali che soffrono enormemente dall’esplosione dei cosiddetti “botti”.



Siamo certi che le forze dell’ordine, Polizia Municipale compresa, vigileranno per il rispetto di tali previsioni.



Chiara TeneriniCoordinatore provinciale

Davide AnselmiCoordinatore comunale