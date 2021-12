Genova meteo: allerta arancione e neve in Liguria

La Liguria sta per vivere una fase di maltempo tipicamente invernale con neve anche a quote basse, vento di tramontana e pioggia.

Arpal ha emanato per domani allerta meteo per neve dalle 8 alle 20, anche se in alcune zone terminerà alle 15 e in altre alle 18.

Sarà allerta arancione nello zone alpine e prealpine delle province di Savona e Genova e gialla in tutta la provincia di Imperia e nelle zone costiere delle province di Savona e Genova fino a Portofino. Il resto della Regione è escluso dalla perturbazione.

Una perturbazione atlantica deboli piogge diffuse e persistenti con qualche locale rovescio. La fase più importante del peggioramento è attesa tra la mattinata e il pomeriggio, con un crollo termico che provocherà nevicate nelle zone interne con abbassamento della quota neve al piano sui versanti padani e nelle zone interne del settore centrale e fenomeni che si spingeranno, alle spalle della costa, fino a quote collinari; non si esclude, dove l’orografia e le condizioni termiche della colonna d’aria lo consentiranno, che i fiocchi possano raggiungere la costa tra il genovese e il savonese. Gli accumuli saranno consistenti nell’interno con particolare attenzione, dunque, per le zone attraversate dai tracciati autostradali.

Oltre alla neve sarà protagonista il vento di burrasca, da scirocco a Levante, mentre ci sarà tramontana sul centro Ponente. Intanto, le temperature della scorsa notte hanno delineato uno scenario gelido nell’entroterra: -8.7 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova), -7.6 a Calizzano (Savona), -6.9 a Sassello (Savona), -6.1 a Colle di Nava (Imperia), -5.7 a Diga del Brugneto (Genova) e Cairo Montenotte (Savona), mentre, nello spezzino, la minima è stata di -5.2 a Padivarma (Beverino). Nelle città capoluogo di provincia: La Spezia 2.6, Savona 3.7, Genova 5.7, Imperia 6.4.