Pubblicato il 8 Marzo, 2024

Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Sardegna di Alessandra Todde, Giuseppe Conte mette nel mirino anche l’Abruzzo, dove domenica 10 marzo sono in programma le votazioni regionali. A sfidarsi il presidente uscente del centrodestra Marco Marsilio e Luciano D’Amico per il centrosinistra.

Giuseppe Conte avverte: “Pronti a dare un’altra spallata a FdI”

Giuseppe Conte, leader del M5S, in un punto stampa rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto che dall’Abruzzo potrebbe arrivare un’altra spallata decisiva al Governo, dopo la vittoria in Sardegna. Conte ha definito l’Abruzzo un feudo per Fratelli d’Italia, una sorta di succursale, visto che si trova vicino a Roma.

In Sardegna è stata vincente la partnership con il PD, si può rivedere la stessa alleanza anche in futuro? Sulla questione Conte frena, anche se comunque non chiude le porte al PD. Il leader pentastellato ha chiarito che le alleanze vanno studiate e ponderate sempre in base ai territori e ai bisogni dei cittadini e delle singole comunità locali.

In ogni caso Conte è conscio del fatto che il M5S difficilmente supererà il 50% da solo e ha descritto il PD come un protagonista del campo progressista. Parole che comunque avvicinano il M5S e il PD, un’alleanza che potrebbe dunque proseguire e che lo stesso Conte aveva caldeggiato in tempi non sospetti, a patto di stilare un progetto serio e fattibile.

Le elezioni in Basilicata

A Conte è stato chiesto anche a che punto sono le trattative per le prossime elezioni regionali in Basilicata, previste il prossimo 21 e 22 aprile. Conte ha detto che sta lavorando ad una candidatura credibile, aggiungendo di aver avuto un confronto anche con Angelo Chiorazzo, candidato dal PD e da Basilicata casa comune.

In realtà il M5S al momento non sembra intenzionato a sostenere Chiorazzo, che in mattinata ha incontrato la segretaria del PD, Elly Schlein. Non è da escludere che le trattative possano comunque riprendere tra M5S e PD per sfidare il centrodestra, che per le regionali in Basilicata presenteranno il presidente uscente Vito Bardi di Forza Italia.

