Grande Fratello Vip: “Attilio Romita non ti vergogni? Che schifo” (VIDEO)

Pubblicato il 8 Novembre, 2022

“Non ti vergogni? Che schifo”.

Così Mimma Fusco.

Il bacio appassionato che Attilio Romita si è scambiato con Giaele Donà al “Grande Fratello Vip” è stato parte di un gioco goliardico che, se ha fatto sorridere qualcuno, pare non aver divertito la compagna del giornalista. Tutt’altro…

L’episodio risale allo scorso weekend, quando i partecipanti si sono lasciati andare ad un momento particolarmente malizioso e hanno improvvisato una partita al “gioco della bottiglia”.

Tra i concorrenti quello che più di altri è sembrato maggiormente coinvolto è stato proprio l’ex mezzobusto del Tg1 che ha ricambiato con trasporto il bacio della modella.

Ripreso dalla pagina social di Attilio Romita, il momento in questione è stato commentato dagli utenti tra cui proprio la compagna.

“Non ti vergogni? Che schifo”, ha scritto Mimma Fusco che, a chi ha obiettato sul suo commento, ha replicato seccamente: “Essendo il mio compagno mi permetto di scrivere quello che mi pare!”.

Ma nel corso della puntata di ieri la donna ha voluto comunque fare arrivare ad Attilio il suo sostegno con una lettera: “Non volevo apparire nel programma, ma ho voluto comunque scriverti. Ti amo e mi manchi tantissimo, voglio che tu tenga a mente che io ci sono e continuo a volerti. Nella tua vita hai sempre fatto passi, anzi salti, da gigante per arrivare a essere il professionista di spessore che sei. Non c’è niente di male se mettendoti in gioco risulti più leggero”.

Il commento di Mimma Fusco

Mimma Fusco è un’imprenditrice pugliese.

Dalle foto postate sui social, si evince sia mamma di un ragazzo. “Mi invitavano alle feste e io facevo il farfallone, come sempre, fino a quando incontrai Mimma Fusco, la più bella della città” ha raccontato Attilio Romita in un’intervista rilasciata dove ha ripercorso il suo periodo da caporedattore nella redazione del TGr Puglia: “La corteggiai a lungo e conviviamo da sette anni”.

Proprio al GF Vip Romita ha confidato il desiderio di nozze della donna, frenato da qualche personale resistenza.

Quanto alla sua ex moglie Angela, madre di sua figlia Alessia: “Nozze a quarant’anni. E un anno dopo è arrivata Alessia, mia figlia, che adesso lavora nella multinazionale dei fazzolettini Tempo” ha detto, “Con lei ho un feeling meraviglioso, ci adoriamo anche se litighiamo tantissimo. Il rapporto fra me a Angela è di straordinaria collaborazione”.