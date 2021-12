Guardia di Finanza sequestra beni per oltre 250mila euro: nel mirino imprenditrice settore imbarcazioni

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina ha sequestrato beni per oltre 520mila euro a Patti, nel Messinese, nei confronti della titolare di un’azienda che opera nel settore delle imbarcazioni sportive e da diporto.

La donna è stata ritenuta dai finanzieri un evasore totale, in quanto secondo l’accusa avrebbe evaso il fisco in maniera sistematica e reiterata, con grave pregiudizio per le casse dello Stato.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire tutto il volume dei ricavi che l’azienda è riuscita a conseguire e hanno denunciato l’imprenditrice per i reati di omessa dichiarazione dei redditi e per occultamento delle scritture contabili.

Immagine di repertorio