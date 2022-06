Il caldo rovente su Reggio Calabria, afa e incendi hanno reso irrespirabile l’aria della città

Pubblicato il 5 Giugno, 2022

Quella che si avvia alla conclusione è una domenica rovente in riva allo Stretto con il termometro che ha sfiorato i 37 gradi. Afa e calore che hanno reso l’aria irrespirabile anche sulle spiagge dove grandi e piccoli hanno provato a rinfrescarsi per qualche ora. Il caldo africano ha dato l’inizio anche alla stagione degli incendi che nel pomeriggio sono stati registrati in diversi punti della città. In questi minuti un elicottero sorvola la città nell’obiettivo di spegnere le fiamme che hanno colpito la zona Sud della città.

Una situazione diversa al Nord Italia dove nelle prossime ore è prevista allerta meteo in Lombardia, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Previsti nubifragi e temporali.