Il “Decant sotto le stelle” sbarca oggi al castello di Fondi

Pubblicato il 18 Agosto, 2022

Stasera, giovedì 18 agosto sulla terrazza del Castello di Fondi, si terrà l’atteso evento organizzato dall’Associazione Decant che ha visto un boom di prenotazioni nei giorni scorsi e il sold out ormai raggiunto.

Un vero e proprio viaggio enogastronomico alla scoperta delle primizie del Lazio è quello che attende chi parteciperà all’evento questa sera.

Saranno presenti 30 cantine del Lazio per far assaggiare i loro vini. Di seguito l’elenco completo: Agricola D’Ausilio, Azienda Agricola Ciucci, Alberto Giacobbe, Candidaterra, Cantina Imperatori, Cantina Le Macchie, Cantina Sant’Andrea, Cantina Villa Gianna, Cantina Vini Vallemarina, Casa Divina Provvidenza, Casale Cinque Scudi, Casale del Giglio, Casata Mergè, Castel de Paolis, Cincinnato, Consorzio di Tutela Cabernet Atina DOP, Consorzio di Tutela Cesanese del Piglio, De Sanctis, Di Marzio, Donato Giangirolami, La Luna del Casale, La Petricia, Marco Antonelli, Merumalia, Paolo e Noemia D’Amico, Deanike -Piana dei Castelli, Piccoli Vignaioli Pontini, Tenuta De Castro, Tenuta la Francescana, Tenuta Ronci di Nepi, Tenuta Tre Cancelli, Villa Simone, Vinea Domini, Vignaioli in Grottaferrata.

La gastronomia vede la presenza di Agricola Gizzi, Caseificio L’angolo della mozzarella, Co.Co Ristorante Lounge bar, Gregorio de Gregoris, Laghetto Living, Lo.Go bistrot & cocktail bar, Lo Stuzzichino Ristorante, MOF in collaborazione con Ristorante Da Fausto, RED’S cibarie e miscele, Riso Amaro Ristorante, Petrillo Franco Norcineria, Verso Giusto Restaurant.

Il percorso comprende anche la degustazione degli Amari Erbes Izzi e del Varani Gin.

Ricordiamo che l’appuntamento è fissato alle ore 19:30, fino alle 24:00.

Decant sotto le Stelle – Vino e Territorio è patrocinato dal Comune di Fondi e dall’ Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Partner della serata le aziende Vaccaro Gino, MD, GS Komatsu e Bianchi Sisto & Figli s.r.l.