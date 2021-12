Incidente in via Salaria, investito 11enne in gravi condizioni

Per il ragazzo è intervenuto l’elisoccorso che lo ha trasportato al Policlinico Gemelli

Un ragazzo di 11 anni è stato investito mentre attraversava la strada questa domenica intorno alle ore 16:00 all’altezza di Settebagni. E’ stato prontamente trasportato al Policlinico Gemelli tramite eliambulanza, in codice rosso.

Il ragazzo sarebbe stato centrato da una Hyundai, l’automobilista si sarebbe subito fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il ragazzo intanto, è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita.