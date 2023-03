Terrificante incidente per l’ex calciatore di serie A, è in terapia intensiva [VIDEO]

Pubblicato il 31 Marzo, 2023

Terrificante incidente d’auto per Sofian Kiyine, calciatore che ha vestito le maglie di Venezia, Chievo e Salernitana in serie A e che è stato tesserato anche dalla Lazio, pur non scendendo mai in campo con i colori biancoazzurri.

Il calciatore marocchino con cittadinanza belga è stato protagonista di un terribile incidente stradale e il video choc subito è diventato virale.

L’incidente choc per il calciatore dell’OH Lovanio

Un video ha registrato le terribili sequenze dell’incidente: si vede l’auto guidata dal calciatore viaggiare ad una velocità piuttosto sostenuta dopodiché, probabilmente per aver urtato il bordo di una rotonda, è decollata andandosi a schiantare in volo contro una palestra.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno estratto il calciatore dal veicolo, portato immediatamente in ospedale. Attualmente sembra che il giocatore sia in terapia intensiva con diverse fratture, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Sembra che nella palestra da poco si era conclusa una partita di ragazzi di 12 anni ma fortunatamente, al momento dello schianto, non era presente nessuno e così si è evitata una possibile strage.

La vidéo de l’effroyable accident de voiture de Sofiane #Kiyine (OH Leuven #Louvain) pic.twitter.com/YPUvWELbhB — Africa Scandal ✨ (@AfricaScandal) March 31, 2023

Il comunicato del club belga Lovanio

Il Lovanio, il club belga dove attualmente milita Kiyine, ha rilasciato un comunicato sull’accaduto: “Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l’incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione”.