Incidente d’auto questa notte: Sezze in lutto per la morte di Paolo

Un terribile incidente stradale ieri sera è costata la vita ad un uomo di Sezze. Lo schianto all’altezza del chilometro 75,1 della strada Appia, proprio al confine tra i comuni di Sezze e Latina.

Morto praticamente sul colpo un meccanico 42enne di Sezze, Paolo Nardozi; la sua auto è finita nel canale Lungolinea che costeggia la strada statale.

Sul posto gli uomini della Polizia Stradale di Terracina, che dovranno accertare quale sia stata la dinamica dell’urto; dalle prime informazioni pare che la vettura guidata da Paolo, una Audi A5, provenisse dalla Migliara 45 e non abbia rispettato lo stop all’incrocio con l’Appia.

La macchina, che probabilmente procedeva a forte velocità, ha sfondato il muro che delimita la carreggiata precipitando nel canale sottostante.

I soccorritori sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma per lo sfortunato meccanico non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per recuperare il mezzo. La strada è rimasta per ore chiusa al traffico.

La notizia ci ha messo davvero poco a fare il giro del paese tanto che, nonostante l’ora tarda alla quale si è consumata la tragedia, decine sono stati i messaggi di cordoglio fatti pervenire alla famiglia soprattutto via social.