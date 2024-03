Incredibile Mike Tyson, torna sul ring a 58 anni: ecco chi è il suo sfidante

Pubblicato il 7 Marzo, 2024

In “Rocky Balboa” Sylvester Stallone vestiva i panni di Rocky ormai vedovo, con un rapporto conflittuale col figlio e che gestiva un locale dove viveva nell’ombra del grande pugile che era stato. Dopo una simulazione a computer che metteva di fronte il Rocky “giovane” e l’attuale campione del mondo, ne usciva vincitore proprio Rocky. E così Rocky, ormai vecchio e stanco, fu trascinato nuovamente sul ring per affrontare il campione del mondo in carica.

Chissà, forse questa storia ha ispirato anche Mike Tyson, che alla veneranda età di 58 anni ha deciso di rimettersi i guantoni e scendere nuovamente sul ring per incrociarli con Jake Paul, influencer e star dei social che si è lanciato nel mondo della boxe. Il grande evento è in programma il prossimo 20 luglio all’At&T Stadium di Arlington in Texas e sarà trasmesso su Netflix.

Le furiose polemiche

Come hanno reagito gli appassionati di boxe alla notizia di un clamoroso ritorno di Iron Mike sul ring? A dire il vero male, anzi malissimo. I patiti di questo sport hanno accusato entrambi di aver messo su una pagliacciata, uno spettacolo da circo solo per racimolare qualche soldo. Di soldi in ballo in realtà ce ne sono tanti ed entrambi prenderanno la stessa cifra, anche se non hanno voluto rivelare a quanto ammonta il loro cachet.

In ogni caso Tyson, che è una leggenda della boxe, è stato aspramente criticato per la decisione di tornare sul ring con un avversario di 30 anni più giovane. “Far combattere una leggenda in pensione è una mancanza di rispetto allo sport” – ha dichiarato un utente, mentre un altro ha detto: “State trasformando la boxe in uno spettacolo di clown”.

La sfida di Netflix

Nonostante le critiche degli appassionati il dado ormai è tratto e, a quanto pare, Netflix ha intrapreso questa nuova strada che prevede la spettacolarizzazione degli eventi sportivi.

Dopo l’esibizione tennistica Alcaraz-Nadal, Netflix ha annunciato di aver raggiunto un accordo multimiliardario decennale per i diritti esclusivi per lo streaming dello spettacolo di punta della World Wrestling Entertainment, “Raw”. A quanto pare il colosso dello streaming ha messo nel mirino anche la boxe e ha già girato il trailer che annuncia l’incontro dei due sfidanti che si guardano in cagnesco sul tetto di un palazzo.

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6 — Netflix (@netflix) March 7, 2024

Le dichiarazioni di Mike Tyson e Jake Paul

Jake Paul è una star del web noto per le sue follie, come quando ha sfondato una Ferrari nuova di zecca, ma si è costruito una reputazione anche nel mondo dell’MMA e della boxe.

L’idea di affrontare Iron Mike non lo spaventa, anzi, lo esalta. Si dice entusiasta all’idea che al suo secondo incontro da pugile professionista incontrerà Mike Tyson, definito uno dei combattenti più famosi e una delle più grandi icone della boxe.

Tyson, che recentemente ha dichiarato di aver perso la bellezza di oltre mezzo miliardo di euro nel corso degli anni, su Instagram ha detto di essere pronto a questa nuova sfida e di essere curioso di vedere dove porterà l’ambizione di Jake Paul che “osa” sfidare una leggenda del suo calibro.

