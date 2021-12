Inter: Inzaghi, ‘Torniamo a casa con tante note positive’

“Siamo molto rammaricati, soprattutto per un primo tempo fatto bene, con personalità – ha commentato Simone Inzaghi al termine del match –. Abbiamo creato tantissime situazioni, i numeri erano dalla nostra, ma siamo andati sotto e siamo arrivati all’intervallo senza segnare. Fino all’espulsione di Barella siamo stati in campo bene, pur essendo alla sesta partita consecutiva in pochi giorni”.

“Torniamo a casa con tante note positive, soprattutto per la personalità che abbiamo mostrato nel primo tempo, anche se avremmo voluto un altro risultato. Dobbiamo imparare da queste situazioni perché pur facendo bene nelle due sfide con il Real Madrid sono arrivate due sconfitte, questo ci dimostra che dobbiamo ancora crescere su alcuni aspetti. Ora ci rituffiamo sul campionato anche perché domenica sera ci attende subito una partita impegnativa contro il Cagliari”.

Sull’espulsione rimediata da Barella: “Ha fatto un errore grave, ma è un ragazzo intelligente e ha già chiesto scusa a tutti, a me, allo staff e a tutti i suoi compagni perché era una partita ancora aperta. Per noi è un giocatore imporatnte, speriamo non capiti più anche perché ha la giusta esperienza internazionale per non commettere certi errori”.

A chi gli chiede quale sia la squadra da evitare in vista del sorteggio degli ottavi di finale, il tecnico nerazzurro ha risposto: “Impossibile dirlo, ci sono squadre fortissime, quindi una vale l’altra. La cosa importante sarà arrivare a febbraio nelle migliori condizioni”