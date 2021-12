Inter-Spezia 2-0: Gagliardini-Lautaro, pratica archiviata (highlights)

Con un gol per tempo, l’Inter batte 2-0 lo Spezia nella gara valida per la 15a Giornata di Serie A. Di Gagliardini e Lautaro su rigore le reti che hanno deciso il match. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI INTER-SPEZIA 2-0

INTER-SPEZIA 2-0

RETI: 36′ Gagliardini, 58’ rigore Lautaro.

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco, Dumfries, Gagliardini (87’ Vecino), Brozovic (87’ Vidal), Calhanoglu (69’ Sensi), Perisic, Lautaro (73’ Dzeko), Correa (73’ Sanchez). Panchina: Cordaz, Radu, Barella, Cortinovis, Zanotti, Carboni, Satriano. All. Simone Inzaghi.

SPEZIA (5-3-2): Provedel, Amian (46’ Ferrer), Hristov, Erlic, Reca (46’ Bastoni), Kiwior, Kovalenko (64’ Maggiore), Sala (64’ Bourabia), Gyasi, Salcedo (69’ Verde), Manaj. Panchina: Zoet, Zovko, Nzola, Colley, Antiste, Nikolaou, Strelec. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

AMMONITI: Manaj, Kiwior per gioco falloso, Lautaro per comportamento non regolamentare.

NOTE: Angoli: 11-1 per l’Inter. Recuperi 1′ e 3′. Spettatori: 30.076.